Собрание ставят на якорь

В своем новом заявлении господин Лепешкин указал, что апрельское заседание СД прошло с нарушениями, поскольку не имело кворума. Кроме того, суд по итогам спора АО с Росимуществом обязал провести собрание «совершенно с конкретной повесткой дня и определенными кандидатурами в органы управления обществом». При этом оспариваемым решением были предложены другие кандидаты в СД, а также на должность директора АО «Порт Пермь». По данным «Ъ-Прикамье», руководителем общества совет директоров предлагает назначить Александра Ширяева. По их мнению, он должен сменить бывшего сотрудника прокуратуры Анри Ризаева, который возглавляет компанию с 2023 года. Господин Лепешкин считает, что изменение состава кандидатов нарушает решение суда 2025 года. Что касается господина Ширяева, он, по данным источников, ранее якобы работал в структурах «Камводпути», а на данный момент не числится руководителем каких-либо организаций.