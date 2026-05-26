Житель Советска признан виновным в убийстве случайной знакомой

Ранее судимый мужчина признан виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что 9 января 2026 года, фигурант, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, у себя в квартире по улице 9 января в Советске, заподозрив случайную знакомую в краже, нанес женщине не менее 2 ударов ножом в область шеи, а также избил ее руками и ногами. От полученных повреждений 46-летняя женщина скончалась на месте преступления. Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, фигурант позвонил своему другу, совместно с которым они завернули тело убитой в ткань, выбросили с балкона, а затем отнесли на пустырь неподалеку от места жительства обвиняемого. Тело женщины обнаружено в этот же день прохожими.
На время предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Приговором Советского городского суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием в исправительной колонии особого режима. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступлений, который в силу п. «в» ч.3 ст. 18 УК РФ является особо опасным. Мужчина ранее судим за аналогичное преступление.
Кроме того, по приговору суда после отбытия основного наказания осужденный 1 год будет ограничен в свободе. Также суд взыскал в пользу дочери погибшей компенсацию морального вреда в сумме 800 тыс. рублей.