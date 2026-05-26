Житель Советска признан виновным в убийстве случайной знакомой

Следствием и судом установлено, что 9 января 2026 года, фигурант, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, у себя в квартире по улице 9 января в Советске, заподозрив случайную знакомую в краже, нанес женщине не менее 2 ударов ножом в область шеи, а также избил ее руками и ногами. От полученных повреждений 46-летняя женщина скончалась на месте преступления. Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, фигурант позвонил своему другу, совместно с которым они завернули тело убитой в ткань, выбросили с балкона, а затем отнесли на пустырь неподалеку от места жительства обвиняемого. Тело женщины обнаружено в этот же день прохожими.