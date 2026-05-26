На Южном обходе Калининграда горел камыш

Пожар произошёл сегодня на Южном обходе города — там загорелся камыш.
Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Учитывая, что горела прибрежная растительность, доступ к месту пожара с суши был затруднён. Поэтому прибывшие на место происшествия специалисты чрезвычайного ведомства переправились на лодках к очагу возгорания и приступили к тушению.
Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев пожар удалось полностью ликвидировать. На месте работали 13 человек личного состава МЧС России, а также 4 единицы специализированной техники.
Причина возгорания устанавливается.
