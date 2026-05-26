Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Южном обходе Калининграда горел камыш

В Калининграде сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали возгорание сухой растительности.

Источник: Kaliningradnews

Пожар произошёл сегодня на Южном обходе города — там загорелся камыш.

Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Учитывая, что горела прибрежная растительность, доступ к месту пожара с суши был затруднён. Поэтому прибывшие на место происшествия специалисты чрезвычайного ведомства переправились на лодках к очагу возгорания и приступили к тушению.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев пожар удалось полностью ликвидировать. На месте работали 13 человек личного состава МЧС России, а также 4 единицы специализированной техники.

Причина возгорания устанавливается.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше