В Калининградской области стартовали юбилейные Российско-Китайские молодежные летние игры

Масштабное спортивное событие собрало более 700 молодых атлетов из двух стран и стало важной вехой в истории гуманитарного сотрудничества России и Китая.
В церемонии открытия приняли участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев, а также руководитель Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики Чжан Цзяшэн.
Президент России Владимир Путин направил приветственное слово участникам и гостям Игр. Глава государства подчеркнул, что юбилейные соревнования проходят в самом западном регионе России — Калининградской области, которая в нынешнем году отмечает своё 80-летие.
«С удовольствием отмечу, что, стартовав в 2006 году в Тяньцзине, этот масштабный международный проект значительно укрепил свой объединительный, созидательный, просветительский потенциал, вырос в большой, красочный праздник спорта, молодости, творческого и делового общения», — говорится в обращении.
Президент выразил уверенность, что Игры пройдут с успехом, запомнятся радостью побед и предоставят участникам и гостям прекрасную возможность познакомиться с уникальной природой Янтарного края и его памятниками истории и культуры.
Михаил Дегтярев отметил, что проект стал одной из ключевых площадок спортивного и гуманитарного взаимодействия России и Китая. В программу юбилейных Игр вошли 12 видов спорта, включая традиционное китайское единоборство — ушу. Впервые в демонстрационном формате на этих соревнованиях представлено самбо, что открывает дополнительные возможности для продвижения этого национального российского вида спорта на международной арене.
«За годы проведения Игры стали стартовой площадкой для многих молодых спортсменов, которые впоследствии добились высоких результатов на международной арене», — подчеркнул Министр спорта РФ.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подчеркнул вклад лидеров государств и партнёров из КНР в проведение спортивного форума на территории региона.
«Это не просто юбилейные соревнования. Это знаковое событие, которое проходит в год 80-летия Калининградской области и символизирует крепкую дружбу, взаимное уважение и партнёрство между Россией и Китаем, — отметил глава региона. — Сегодня здесь мы объединяем молодое поколение двух великих спортивных держав для честной и бескомпромиссорной борьбы, для обмена опытом и для новых открытий».
Руководитель Главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР Чжан Цзяшэн выразил благодарность Министерству спорта России и правительству Калининградской области за тщательную подготовку и продуманную организацию мероприятия.
«Спорт как важная составная часть китайско-российских гуманитарных обменов становится всё более яркой визитной карточкой для взаимопонимания и укрепления дружбы между народами двух стран, — подчеркнул Чжан Цзяшэн. — Молодёжь — это будущее страны, а также продолжатели традиционной дружбы между Китаем и Россией».
Он также напомнил, что в этом году исполняется 20 лет с момента зарождения Китайско-Российских молодежных игр, и выразил надежду, что юбилейные соревнования станут важной вехой, соединяющей прошлое и будущее, и посеют семена дружбы в сердцах молодёжи обеих стран.
Соревнования пройдут на современных спортивных площадках Калининградской области и будут открыты для всех желающих благодаря доступной билетной программе.