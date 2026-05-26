В МВД рассказали, устройства с каким паролем взламывают чаще всего

Пароль «admin», который по умолчанию стоит на многих устройствах и серверах, злоумышленники взламывают чаще всего, сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«Исследования утечек данных регулярно фиксируют “admin” среди наиболее часто используемых и скомпрометированных паролей. Основная причина — пользователи не меняют заводские настройки, считая, что их устройство “никому не интересно” или используется только дома», — говорится в сообщении.
Такой пароль зачастую оставляют на роутерах, IP-камерах, IoT-устройствах, серверах и в административных панелях. Комбинации вроде admin/admin и другие «заводские» варианты постоянно ищут злоумышленники с использованием автоматических ботов. Устройства с таким паролем из-за легкости его взлома часто используют для скрытого доступа, слежки или дальнейших атак на инфраструктуру.
Чтобы снизить риск, МВД советует сразу менять заводские пароли после покупки устройства и вместо них ставить более длинные и сложные. Следует также включать двухфакторную аутентификацию, а возможность удаленного доступа, напротив, отключить. Кроме того, необходимо регулярно обновлять ПО и прошивку.
Ранее МВД также сообщило о способах защиты от взлома роутеров Wi-Fi. Помимо установки более сложного пароля, пользователям рекомендовали включить в настройках типы шифрования WPA2 и WPA3 и создать отдельную сеть для гостей и умных устройств.
