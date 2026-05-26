В Челябинске отказались от идеи ввести платные парковки с 1 июня

В администрации Челябинска передумали вводить платные парковки с 1 июня. Об этом в проекте «Большая редакции» рассказал вице-мэр по дорожно-транспортной инфраструктуре и цифровизации Дмитрий Агеев.
— Мы очень хотели этим летом ввести, — объяснил Дмитрий Агеев. — Сейчас уже большая часть работы выполнена. В тестовом режиме платный паркинг запущен. Практически любой человек может скопировать на устройство приложение. (Для тех людей, у которых устройств нет, будет предоставлен короткий код, которым можно будет произвести оплату). Мы готовы были разметить парковки и установить знаки. Но вмешался федеральный законодатель.
По словам вице-мэра, в марте во всей России ужесточились требования к камерам фото- видеофиксации. Теперь мэрии Челябинска нужно внести изменения в документацию и пройти аттестацию. Все это рассчитывают сделать за лето, чтобы к сентябрю платные парковки все же заработали.
Дмитрий Агеев уточнил, что систему можно запустить и без аттестации. Но тогда возможности оплачивать парковку не будет у операторов каршеринга, органов власти и вообще любых организаций.