Детективы, сатира и фэнтези: 12 лучших сериалов HBO за последние 10 лет

Развлекательное издание Collider опубликовало топ-12 лучших сериалов телекомпании HBO, снятых за последние 10 лет. Какие проекты вошли в рейтинг и о чем их сюжет — в материале «Вечерней Москвы».
12. «Острые предметы» (2018).
12-е место занимает мини-сериал 2018 года «Острые предметы». Главной героиней психологического триллера стала не очень удачливая журналистка Камилла Прикер, работающая в не самой успешной чикагской газете. Она мечтает о блестящей карьере и ради этого отправляется в качестве корреспондента в родной городок, где жертвой местного маньяка стали несколько девочек. Однако погружение в страшную реальность провинциальной жизни и собственное тяжелое прошлое оборачивается для нее кошмарными событиями.
11. «Большая маленькая ложь» (2017−2026).
Сюжет детективной драмы «Большая маленькая ложь» разворачивается вокруг тайн пяти благополучных семей из престижного квартала, чья идеальная жизнь начала рушиться после загадочного убийства на благотворительном вечере в школе. Имя жертвы неизвестно, но становится понятно, что все эти семьи каким-то образом связаны с убийством.
10. «Белый лотос» (с 2021-го).
«Белый лотос» — сатирический сериал, высмеивающий пороки постояльцев элитных курортов. Сюжет разворачивается вокруг гостей элитного гавайского отеля. На отдыхе они пытаются расслабиться и отвлечься от забот. Но с каждым днем становится понятно, что отдыхающие привезли с собой свой непростой характер, к тому же сотрудники отеля тоже от них не отстают.
9. «Мейр из Исттауна» (2021).
«Мейр из Исттауна» — еще один мини-сериал, рассказывающий о сложном расследовании убийства в провинциальном городке. Главной героине — детективу Мейр Шиэн — параллельно приходится бороться с внутренними семейными кризисами и старыми психологическими травмами.
8. «Барри» (2018−2023).
Комедийная драма «Барри» повествует о бывшем морпехе со Среднего Запада, а ныне — никудышном киллере по имени Барри. Однажды он отправляется на заказ в Лос-Анджелесе, где случайно попадает на курсы актерского мастерства. Обнаружив в себе страсть к театральному искусству, он решает стать актером и начать новую жизнь.
7. «Дом Дракона» (с 2022-го).
«Дом Дракона» — спин-офф другого популярного фэнтезийного сериала HBO «Игра престолов». События в нем разворачиваются примерно за 200 лет до действий основного сериала. Сюжет концентрируется на королевской династии Таргариенов и борьбе за власть между ее представителям, которая перерастает в гражданскую войну. В битве за престол они находят себе неожиданных союзников, плетут интриги и используют самое смертоносное оружие в королевстве — разрушительную мощь драконов.
6. «Однажды ночью» (2016).
Сюжет криминального мини-сериала «Однажды ночью» рассказывает о студенте колледжа, который после бурной ночи с незнакомкой просыпается с ее телом у себя под боком. Все обвинения падают на него, но парень ничего не помнит о той ночи. Сериал детально воссоздает тонкости судебного процесса и особенности работы адвокатов, пытающихся защитить парня от обвинения в тяжком преступлении.
5. «Больница Питт» (с 2025-го).
В Питтсбургской травматологической больнице работает старший терапевт Майкл «Робби» Робинавич и четыре новичка — студенты-медики и ординаторы. Новеньким постоянно приходится справляться с эмоциональным напряжением и трудностями работы в переполненном и недостаточно финансируемом отделении больницы. А сам Робби борется с травмирующими воспоминаниями, которые всплывают у него в четвертую годовщину смерти его наставника во время пандемии COVID-19.
4. «Наследники» (2018−2023).
«Наследники» — сага о циничной борьбе внутри богатой семьи. Логан Рой — влиятельный пожилой медиамагнат, у которого стремительно ухудшается состояние здоровья. Четверо его детей начинают готовиться к будущему без главы семейства, и каждый из них ведет борьбу за доминирующее положение в отцовской компании.
3. «Хранители» (2019).
«Хранители» — драматический мини-сериал, являющийся продолжением одноименной серии комиксов 1987 года. Сюжет разворачивается в альтернативной реальности в 2019 году: здесь нет ни интернета, ни смартфонов. Супергерои в масках объявлены вне закона. С 1992 года Соединенными Штатами бессменно руководит бывший актер Роберт Редфорд. Немалое влияние резко набирает праворадикальная организация «Седьмая кавалерия», почитающая память супергероя Роршаха, который погиб в 1980-х. Именно ее усилиями по стране прокатывается волна атак на полицейских, разжигающая в американском обществе страх и ненависть.
2. «Одни из нас» (с 2023-го).
«Одни из нас» — постапокалиптический сериал, сюжет которого основан на компьютерной игре The Last of Us. В 2003 году планету охватила пандемия кордицепса — мутировавшего гриба, который превращает носителя в зомби. Проходит два десятилетия. Контрабандист Джоэл живет в Бостонской карантинной зоне, находящейся под жестким надзором военизированного правительства. Никто не умеет так ловко выбираться из карантинной зоны, как он. К нему обращаются повстанцы, которым нужно, чтобы он вывез из Бостона своенравную 14-летнюю сироту Элли, у которой иммунитет к вирусу. Начинается полное опасностей путешествие.
1. «Чернобыль» (2019).
Первое место в рейтинге занимает мини-сериал «Чернобыль», сюжет которого посвящен аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). 26 апреля 1986 года во время испытаний системы безопасности на АЭС происходит взрыв реактора, за которым следует пожар. Поднятые по тревоге пожарные без спецзащиты прибывают на место аварии, даже не подозревая, что оказались в эпицентре крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. Руководство ЧАЭС заверяет Москву, что ситуация находится под контролем, а радиационный фон в норме, однако по настоянию академика Легасова его вместе с заместителем председателя Совета министров Борисом Щербиной направляют на место разбираться в происходящем.
