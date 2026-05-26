Детективы, сатира и фэнтези: 12 лучших сериалов HBO за последние 10 лет

Первое место в рейтинге занимает мини-сериал «Чернобыль», сюжет которого посвящен аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). 26 апреля 1986 года во время испытаний системы безопасности на АЭС происходит взрыв реактора, за которым следует пожар. Поднятые по тревоге пожарные без спецзащиты прибывают на место аварии, даже не подозревая, что оказались в эпицентре крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. Руководство ЧАЭС заверяет Москву, что ситуация находится под контролем, а радиационный фон в норме, однако по настоянию академика Легасова его вместе с заместителем председателя Совета министров Борисом Щербиной направляют на место разбираться в происходящем.