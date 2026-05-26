Инвестор Галицкий хочет обжаловать решение по иску Генпрокуратуры

Суд изъял у Галицкого активы на сумму 8 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Инвестор Александр Галицкий обжалует в кассации решение Генпрокуратуры о признании «Алмаз Кэпитал Партнерс ЛТД»* экстремистской организацией и изъятии активов на 6,2 миллиарда рублей. Об этом рассказала его адвокат Кира Корума.

Тверской суд Москвы 23 марта признал экстремистской и запретил деятельность фонда «Алмаз Кэпитал Партнерс»*, инвестировавшего в стартапы, финансировавшие ВСУ, по иску Генпрокуратуры, говорится в РИА Новости со ссылкой на слова источника.

Суд изъял у Галицкого и связанных лиц активы на 8 миллиардов рублей. Единственное жилье инвестора осталось у него. Также государство получило сервис CarPrice от ООО «Селаникар». Нужно отметить, что до этого Галицкий заявлял, что остается в России. Однако недавно стало известно, что бизнесмен покинул РФ по голландскому паспорту.

*— организация, признанная на территории РФ экстремисткой.

Биография Александра Галицкого
Александр Галицкий — российский предприниматель и венчурный инвестор, стоявший у истоков развития технологического бизнеса на постсоветском пространстве. Известен как основатель фонда Almaz Capital Partners: последний суд потребовал признать экстремистским, запретив его деятельность на территории РФ. В марте 2026 года это решение было удовлетворено.
