Инвестор Галицкий хочет обжаловать решение по иску Генпрокуратуры

Инвестор Александр Галицкий обжалует в кассации решение Генпрокуратуры о признании «Алмаз Кэпитал Партнерс ЛТД»* экстремистской организацией и изъятии активов на 6,2 миллиарда рублей. Об этом рассказала его адвокат Кира Корума.
Тверской суд Москвы 23 марта признал экстремистской и запретил деятельность фонда «Алмаз Кэпитал Партнерс»*, инвестировавшего в стартапы, финансировавшие ВСУ, по иску Генпрокуратуры, говорится в РИА Новости со ссылкой на слова источника.
Суд изъял у Галицкого и связанных лиц активы на 8 миллиардов рублей. Единственное жилье инвестора осталось у него. Также государство получило сервис CarPrice от ООО «Селаникар». Нужно отметить, что до этого Галицкий заявлял, что остается в России. Однако недавно стало известно, что бизнесмен покинул РФ по голландскому паспорту.
*— организация, признанная на территории РФ экстремисткой.