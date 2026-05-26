В деревне Каменка Свердловской области прошел фестиваль «Река здоровья»

Межрегиональный фестиваль здорового образа жизни «Река здоровья» прошел в деревне Каменке Свердловской области при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Сысертского городского округа.
Участники смогли посетить мастер-класс по скандинавской ходьбе, познакомиться с йогой смеха и цигун, попробовать тренировку «Разумное тело» и гимнастику по системе «Белояр». Для любителей активного отдыха также подготовили квест-приключение по окрестностям Каменки.
Оздоровительную программу дополнили творческие интерактивные зоны. Там работала ярмарка продуктов здорового питания и изделий ручной работы. Благодаря такому сочетанию фестиваль стал не просто спортивным мероприятием, а пространством для семейного общения, обмена опытом и знакомства с полезными практиками.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.