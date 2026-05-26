Бомбоубежище под ДК Кирова в Воронеже хотят сдать в аренду

Ранее из-за бомбоубежища под Дворцом культуры имени Кирова под уголовное преследование попал бывший депутат гордумы Воронежа Сергей Кудрявцев. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере в связи с незаконной приватизацией ДК. Следствие и суд посчитали, что господин Кудрявцев утаил информацию о наличии под зданием бомбоубежища, находившегося в госсобственности. Следствие оценило ущерб от действий Сергея Кудрявцева в 31,3 млн руб. Экс-депутату сначала назначили условный срок, но затем облсуд ужесточил наказание, заменив его на реальный. Как сообщал «Ъ-Черноземье», из колонии господина Кудрявцева освободили осенью 2023 года после замены наказания на принудительные работы.