«На рынке депрессняк»: аукцион ЮГК, дивиденды ВТБ и продажа «Аэрофлота»

Второй аукцион по продаже госпакета объемом 67,2% акций золотодобытчика и других компаний, входящих в группу ЮГК, не состоялся. Это достаточно крупный актив, но претендентов на него среди ключевых игроков этого рынка не нашлось, констатировала «Альфа-Инвестиций» Дарья Федорова в эфире Радио РБК. Говорить о рыночной цене на фоне неопределенности со сменой собственника трудно, у компании нет понятной, прозрачной стратегии роста, фаворитом в этом секторе она не является, уточнила эксперт.