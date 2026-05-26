«На рынке депрессняк»: аукцион ЮГК, дивиденды ВТБ и продажа «Аэрофлота»

Аукцион по продаже ЮГК не состоялся, а ВТБ и Wildberries договорились о партнерстве. В «Инвестиционном часе» на Радио РБК Дмитрий Полянский и проп-трейдер Яков Николотов-Бородин обсудили главные корпоративные новости.

Источник: РБК

[01:38] Шторм в акциях ВТБ.

[08:57] Срыв аукциона ЮГК.

[14:01] Что ждет миноритариев ЮГК.

[18:32] Приватизация «Аэрофлота».

[22:17] Джек Швагер: секреты гуру.

[27:00] Будет ли девальвация рубля.

[33:44] Портфель на миллион.

Во вторник, 26 мая, обороты торгов акциями ВТБ достигли 15 млрд руб. — для 2026 года это «небывалые высоты», отметил автор стратегий автоследования «Т-инвестиций» и проп-трейдер Lite Invest Яков Николотов-Бородин. Как стало известно РБК, ВТБ и Wildberries & Russ (RWB) согласовали основные условия стратегического партнерства. Кроме того, в этот день набсовет банка принял решение о выплате дивидендов.

По словам эксперта, для ВТБ было бы логично ограничиться выплатой 25% от чистой прибыли и продолжить «расчистку» непрофильных активов. Заявленное партнерство с RWB, в свою очередь, может привести к очень удачной синергии.

Второй аукцион по продаже госпакета объемом 67,2% акций золотодобытчика и других компаний, входящих в группу ЮГК, не состоялся. Это достаточно крупный актив, но претендентов на него среди ключевых игроков этого рынка не нашлось, констатировала «Альфа-Инвестиций» Дарья Федорова в эфире Радио РБК. Говорить о рыночной цене на фоне неопределенности со сменой собственника трудно, у компании нет понятной, прозрачной стратегии роста, фаворитом в этом секторе она не является, уточнила эксперт.

Гуру трейдинга и автор книги «Маги рынка» Джек Швагер в далеком прошлом торговал на российском рынке. Он не обращает внимания на фундаментальные показатели компаний, работает только с графиками, торгует как по тренду, так и против него. Об этом рассказала редактор «РБК Инвестиций» и автор интервью с легендарным трейдером Мария Грушко.

Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше