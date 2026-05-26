Разработан новый метод борьбы с амброзией

Полевые испытания подтвердили высокоэффективность разработки, отмечают ученые. «Мы искали решение, которое было бы одновременно эффективным и безопасным для окружающей среды и человека. Использование дронов позволяет точечно обрабатывать большие площади, минимизируя воздействие на другие растения и экосистему в целом. Важно, что полимерный состав полностью биоразлагаем», — сказал один из авторов разработки, младший научный сотрудник Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ Шамиль Афаунов.