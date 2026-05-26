Разработан новый метод борьбы с амброзией

НАЛЬЧИК, 26 мая. /ТАСС/. Новый метод борьбы с амброзией, основанный на полимерном капсулировании пыльцы, разработали ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова (КБГУ). Об этом сообщили ТАСС в учебном заведении.
«Традиционные методы борьбы с амброзией, такие как механическое скашивание и сжигание, оказались малоэффективными, а близость полей к жилым домам делает применение химических средств невозможным. Именно поэтому ученые КБГУ разработали инновационный метод, основанный на полимерном капсулировании пыльцы амброзии», — пояснили в вузе.
С помощью беспилотных летательных аппаратов заросли амброзии обрабатываются специальным биоразлагаемым полимерным составом. «Этот раствор формирует на поверхности растения тонкую, но прочную воздухопроницаемую пленку, которая надежно блокирует выход аллергенной пыльцы в атмосферу», — отметили в университете.
Полевые испытания подтвердили высокоэффективность разработки, отмечают ученые. «Мы искали решение, которое было бы одновременно эффективным и безопасным для окружающей среды и человека. Использование дронов позволяет точечно обрабатывать большие площади, минимизируя воздействие на другие растения и экосистему в целом. Важно, что полимерный состав полностью биоразлагаем», — сказал один из авторов разработки, младший научный сотрудник Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ Шамиль Афаунов.
Разработчики проекта предлагают с пользой использовать биомассу амброзии. После того, как пыльца будет нейтрализована, сорняк можно срезать и переработать в органическое удобрение, которое содержит азот, фосфор, калий, а также магний и кальций, способствующие улучшению структуры почвы.
Разработка ученых КБГУ успешно прошла полевые испытания и готова к внедрению. Этот проект, объединяющий биотехнологов, агрономов, химиков и экономистов вуза, открывает новые возможности в борьбе с амброзией не только для Кабардино-Балкарии, но и для всей России, обещая значительное улучшение ситуации с распространением опасного сорняка, говорят в вузе.