«Повезло получить такой шанс»: 44-летняя Водянова беременна шестым ребенком

Мировая супермодель из России Наталья Водянова беременна шестым ребенком. Об этом сообщило издание Vogue France, опубликовав в своем Instagram*-аккаунте снимки 44-летней модели с округлившимся животом.
На обложке летнего номера издания Водянова позирует среди деревьев в облегающем мини-платье, которое подчеркивает ее положение. Глава редакционного контента журнала Клэр Томсон-Джонвилл поделилась подробностями.
— Между двумя показами в начале года Наталья Водянова по секрету поделилась со мной, что беременна. Ее шестой ребенок — в 44 года. Я сразу поняла, что она должна стать звездой летней обложки. Во время нашего разговора Наталья идеально воплотила образ материнства — осознанного и полностью принятого. Она размышляла о том, как ей повезло получить такой шанс, — отметила Томсон-Джонвилл.
Наталья Водянова уже является матерью пятерых детей. Старшему ребенку 24 года, а младшему скоро исполнится 10. Трое детей родились в ее первом браке с британским аристократом Джастином Портманом, а двое младших — от нынешнего супруга, французского миллиардера Антуана Арно.
