В Челябинске благоустроили сквер на пересечении улиц Блюхера и Рылеева

Сквер на пересечении улиц Блюхера и Рылеева благоустроили в Челябинске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
Специалисты обустроили тротуары из плитки и асфальтобетонного покрытия, установил скамейки, урны и вазоны, а также засеяли газон. Местные жители сами выступили за проведение работ по благоустройству на этой территории.
В 2025 году она заняла второе место во Всероссийском голосовании по отбору общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За ее обновление проголосовали почти 4 тыс. человек.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.