Из-за аварии на Западной хорде в Ростове ограничили проезд транспорта

В Ростове временно перекрыли движение на нескольких улицах из-за ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 26 мая временно ограничили проезд автотранспорта в районе Западной хорды из-за ДТП. Об этом рассказали в социальных сетях региональной Госавтоинспекции.

— В связи с произошедшим дорожно-транспортным происшествием на улице Совхозной движение ограничено. Просим водителей заранее планировать маршрут и соблюдать требования знаков, — пояснили в ведомстве.

Ограничения коснулись нескольких участков дорожной сети. Проезд перекрыт на улице Еременко со стороны Западной хорды и на съезде к улице Мадояна. Автоинспекторы также закрыли движение на пересечениях проспекта Стачки с улицами Машиностроительной и Малиновского.

Напомним, во вторник в Сальске произошли две аварии с участием пешеходов. На улицах Крымской и Кутузова под колеса машин попали девочки 11 и 15 лет.

По данным полиции, школьницы переходили проезжую часть в неустановленных местах. Обеих пострадавших с травмами доставили в медицинские учреждения.

