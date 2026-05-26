Особый режим полетов малой авиации вводится в московской воздушной зоне

Росавиация и Минтранс России получили представление от Минобороны РФ по особому режиму полетов гражданских самолетов в московской воздушной зоне. Об этом сообщило агентство.
По данным Росавиации, ограничения по полетам в московской воздушной зоне не затронут регулярные и чартерные пассажирские рейсы и ряд других. Кроме того, подчеркивается, что особый режим полетов касается малой авиации в московской воздушной зоне.
5 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что российские системы ПВО ликвидировали еще три вражеских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Он отметил, что российские военные уничтожили за вторник уже 13 дронов ВСУ. Москвичей и гостей столицы попросили быть предельно внимательными и осторожными.