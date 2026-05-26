В поселке Уралец Свердловской области пройдет марафон «Тагил ультра Трейл»

Марафон «Тагил ультра Трейл» пройдет 7 июня на территории горнолыжного комплекса «Гора Белая» в поселке Уралец Свердловской области. Мероприятие состоится при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации города Нижний Тагил.
Программа марафона рассчитана на участников с разным уровнем подготовки. Всего организовано шесть маршрутов: детский протяженностью 1 км для участников от 4 до 16 лет, тропа длиной 5 км для сторонников скандинавской ходьбы, классические трассы на 5, 10 и 21 км для более опытных бегунов, а также дистанция для самых подготовленных спортсменов (65 км).
Особое место в программе займет маршрут «Кукушка поехала». Он пройдет по бывшей узкоколейной железной дороге и будет организован в рамках марафона уже во второй раз. Для тех, у кого нет серьезной спортивной подготовки, предусмотрен забег на 500 м.
Интерес к марафону уже проявили жители разных регионов России: на участие в забегах заявились более 200 любителей активного отдыха. В этом году создадут условия для участников с ограниченными возможностями здоровья.
Чтобы сделать программу насыщенной для всей семьи, организаторы подготовили дополнительные активности. Одним из запоминающихся событий станет встреча с участниками Ironman. Также на открытых площадках комплекса будут работать фрироуп-трасса, крафтовые игры, мастер-классы, экскурсии по Авроринской тропе и на вершину горы Белая. Кроме того, для гостей выступят творческие коллективы Дома культуры поселка Уралец и группа «Специальная суббота».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.