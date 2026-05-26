В Московской воздушной зоне установили особый режим полетов

«Минтранс и Росавиация получили представление от Минобороны России, предусматривающее особый режим для полетов гражданских воздушных судов на высотах от 0 до 5 100 м в пределах Московской воздушной зоны (Центрально-европейская часть России)», — говорится в сообщении.
Согласно предложениям в документе, ограничения не затронут регулярные (по расписанию) и чартерные пассажирские рейсы, выполняющие полеты по маршрутам ОВД в аэропорты и из них, полеты для оказания медицинской помощи и эвакуации, выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также авиаработы по государственным контрактам.