В Московской воздушной зоне установили особый режим полетов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Минтранс и Росавиация получили представление от Минобороны России о введении особого режима для полетов гражданских воздушных судов на высотах от 0 до 5 100 м в пределах Московской воздушной зоны. Этот режим не затрагивает пассажирские рейсы и ряд других, сообщает Росавиация.

Согласно предложениям в документе, ограничения не затронут регулярные (по расписанию) и чартерные пассажирские рейсы, выполняющие полеты по маршрутам ОВД в аэропорты и из них, полеты для оказания медицинской помощи и эвакуации, выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также авиаработы по государственным контрактам.