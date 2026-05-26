В Ростове-на-Дону ежегодно гибнут от жары 152 человека

На фоне прогнозов о повторении аномальной жары, когда столбики термометров в Ростовской области могут превысить отметку в 40 градусов, санитарные врачи рекомендуют властям заблаговременно принимать превентивные меры. В частности, в перечне предложений фигурируют высадка деревьев и кустарников, внедрение светоотражающих материалов при строительстве и ремонте дорог, регулярный полив улиц, организация специальных зон охлаждения в публичных пространствах и установка питьевых фонтанов. Особое внимание в период зноя советуют уделять несовершеннолетним, пенсионерам старше 60 лет и людям с хроническими недугами, в первую очередь — с болезнями сердечно-сосудистой системы.