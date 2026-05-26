КЖД: сдвоенные «Ласточки» начнут курсировать между Калининградом и Зеленоградском с 6 июня

На Калининградской железной дороге с 6 июня по выходным и праздничным дням начнут курсировать сдвоенные электропоезда «Ласточка» на направлении Калининград — Зеленоградск-2. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.
10-вагонные составы будут отправляться с Южного вокзала в 11:12, а с Северного вокзала — в 13:21, 15:22 и 17:23. Из Зеленоградска поезда проследуют до Северного вокзала в 12:10, 14:10 и 16:13, а до Южного вокзала — в 18:07. В пути предусмотрена остановка на станции Кутузово-Новое.
В КЖД отметили, что первый и последний рейсы сдвоенных поездов в рамках проекта «Морской экспресс» продлены до Южного вокзала по решению правительства Калининградской области.
