Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чем опасно лето в Крыму — в СК назвали основные «летние происшествия»

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости Крым. В период летних каникул в Крыму, как и в других регионах России, растет число происшествий, связанных с выпадением детей из окон, также увеличивается количество ДТП с участием подростков на питбайках и мопедах. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю генерал-лейтенант юстиции Владимир Терентьев.

Источник: РИА "Новости"

«Если мы говорим о преступлениях в отношении детей, то, наверное, о сезонности говорить не приходится. Если же о преступлениях, совершенных в отношении детей, то не всегда они совершаются с умыслом. Есть и небрежность, и банальный недосмотр. Особенно летом, когда родители заняты, и подчас дети предоставлены сами себе», — сказал Терентьев.

В летний период наблюдается травмирование на аттракционах, в том числе — водных. Небрежное поведение на воде, отсутствие знания правил поведения на воде, самоуверенность в тех или иных ситуациях — могут привести к трагическим событиям, сказал Терентьев.

Кроме того, по словам главы СК по региону, нередко детям передают мопеды, скутеры, питбайки — средств, которыми можно управлять, не имея водительского удостоверения. Но знания правил дорожного движения никто не отменял. Кроме того, управление этими транспортными средствами на дорогах общего пользования запрещено, напомнил глава СК РФ по Крыму и Севастополю.

«Те взрослые, кто приобретает детям подобные средства транспортные, должны сразу задумываться о возможных негативных последствиях. Уже были трагические случаи, когда на территории полуострова дети на питбайках и мопедах попадали в дорожно-транспортные происшествия и погибали», — напомнил спикер.

Важно, чтобы родители наравне с школьными учителями проводили с детьми профилактические беседы, чтобы в сознании детей закреплялась необходимость внимательного и осторожного отношения к окружающей их обстановке и к людям вокруг них, добавил он.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев прошлого года в России зарегистрировали 659 ДТП, участниками которых стали подростки за рулем питбайков. Об этом сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин, предлагая МВД РФ ввести серьезную ответственность за использование питбайков детьми.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что проблему питбайков на дорогах России, за рулем которых обычно находятся дети, невозможно решить одним законом. Нужен комплексный подход, предусматривающий ответственность всех, включая покупателей и продавцов этого спортивного средства передвижения, которое не является транспортом.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше