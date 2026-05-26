Чем опасно лето в Крыму — в СК назвали основные «летние происшествия»

«Если мы говорим о преступлениях в отношении детей, то, наверное, о сезонности говорить не приходится. Если же о преступлениях, совершенных в отношении детей, то не всегда они совершаются с умыслом. Есть и небрежность, и банальный недосмотр. Особенно летом, когда родители заняты, и подчас дети предоставлены сами себе», — сказал Терентьев.
В летний период наблюдается травмирование на аттракционах, в том числе — водных. Небрежное поведение на воде, отсутствие знания правил поведения на воде, самоуверенность в тех или иных ситуациях — могут привести к трагическим событиям, сказал Терентьев.
Кроме того, по словам главы СК по региону, нередко детям передают мопеды, скутеры, питбайки — средств, которыми можно управлять, не имея водительского удостоверения. Но знания правил дорожного движения никто не отменял. Кроме того, управление этими транспортными средствами на дорогах общего пользования запрещено, напомнил глава СК РФ по Крыму и Севастополю.
«Те взрослые, кто приобретает детям подобные средства транспортные, должны сразу задумываться о возможных негативных последствиях. Уже были трагические случаи, когда на территории полуострова дети на питбайках и мопедах попадали в дорожно-транспортные происшествия и погибали», — напомнил спикер.
Важно, чтобы родители наравне с школьными учителями проводили с детьми профилактические беседы, чтобы в сознании детей закреплялась необходимость внимательного и осторожного отношения к окружающей их обстановке и к людям вокруг них, добавил он.
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что проблему питбайков на дорогах России, за рулем которых обычно находятся дети, невозможно решить одним законом. Нужен комплексный подход, предусматривающий ответственность всех, включая покупателей и продавцов этого спортивного средства передвижения, которое не является транспортом.