В селе Верхнеяркеево Башкирии отремонтируют аграрно‑технологический колледж

Башкирский аграрно-технологический колледж отремонтируют в селе Верхнеяркеево. Работы пройдут при поддержке федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве просвещения Республики Башкортостан.
В первую очередь в колледже приведут в порядок основную инфраструктуру. В учебном корпусе планируется отремонтировать фасад и кровлю, обновить внутренние помещения, а также модернизировать системы освещения и вентиляции.
Одновременно с ремонтом здания будет обновлена практическая база колледжа. Всего переоборудуют 11 зон по направлению «Сельское хозяйство». Там установят тренажеры для управления сельхозтехникой, цифровыми системами мониторинга агропроцессов и симуляторы для отработки технологических операций.
Благодаря этому учащиеся смогут не только изучать теорию, но и сразу закреплять знания на практике. Они будут работать с оборудованием, аналогичным тому, которое используется на предприятиях-партнерах колледжа. Это поможет выпускникам быстрее адаптироваться на производстве и повысит их востребованность на рынке труда.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.