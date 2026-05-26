Пьяному водителю, устроившему смертельное ДТП под Правдинском, автомобиль дала сестра со словами: «ключи в машине»

Родные погибших под Правдинском брата и сестры потребовали компенсацию с владелицы автомобиля, которая передала машину лишённому прав пьяному водителю. Об этом «Клопс» рассказал адвокат семьи пострадавших Кирилл Дубинский.
Потерпевшие подали гражданский иск к сестре виновника — владелице автомобиля. Они требуют от неё выплаты компенсации морального вреда. Иск принят судом к рассмотрению.
По закону ответственность за причинённый вред наряду с водителем несёт и собственник источника повышенной опасности, если он добровольно передал машину другому человеку, не имеющему по той или иной причине законного основания управления данным автомобилем.
Во время следствия сестра обвиняемого заявляла, что сама разрешила брату воспользоваться автомобилем. По её словам, он сказал, что ему нужно ехать, и спросил, можно ли взять машину. Женщина ответила: «Едь, ключи в машине». При этом владелица автомобиля знала, что брат лишён водительских прав и не вписан в страховой полис. Она отрицала, что видела у него признаки опьянения, однако истцы считают, что уже этих обстоятельств достаточно для возложения ответственности.
Юрист отмечает, что в подобных ситуациях собственника автомобиля может освободить от ответственности только доказанный угон или другое противоправное завладение машиной. Тогда вся ответственность ложится исключительно на водителя.
Адвокат также обращает внимание, что взыскать компенсацию непосредственно с осуждённого может быть затруднительно, так как у него нет дохода и имущества.
Кирилл Дубинский добавил, что в середине мая потерпевшим стало известно, что осуждённый водитель подал апелляционную жалобу на приговор. Информация об этом поступила участникам процесса: «Защитник осуждённого считает наказание чрезмерно строгим и просит суд его смягчить. При этом фактические обстоятельства аварии они не оспаривают. В жалобе речь идёт исключительно о наказании».
Страшная авария произошла 27 июля. При столкновении двух автомобилей в посёлке Тишино погибли двоюродные брат и сестра. В МЧС показали жуткие кадры с места ДТП. Накануне трагедии погибший молодой человек отпраздновал день рождения. Подробности «Клопс» рассказала сестра молодых людей. 20 апреля 2026 года суд приговорил виновника аварии к 12 годам колонии. Кристина признана одной из потерпевших и уже взыскала с виновника 1,5 млн рублей, однако считает, что получить их будет затруднительно.