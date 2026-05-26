Грушинский фестиваль в 2026 году не состоится

Организаторы Грушинского клуба официально сообщают об отмене Грушинского фестиваля в 2026 году.

Решение принято из‑за сохраняющейся нестабильной ситуации с безопасностью, которая не позволяет провести мероприятие на традиционной площадке — поляне на Мастрюковских озерах.

Несмотря на отмену основного фестиваля, деятельность Грушинского клуба продолжается. В ближайшее время запланированы следующие события:

регулярные «Грушинские четверги» — ежемесячные песенные вечера с гитарой по кругу; второй конкурсный фестиваль «Гитарная пристань» (осень 2026 г.); традиционный Зимний Грушинский в Самаре (февраль 2027 г.).

Кроме того, партнерские площадки Грушинского клуба — «Квартира», «Междуречье», «Детская поющая республика», «У Грушинского костра», «Чайхана», «Время колокольчиков», «Победа», «Многоголосье», «Пилигримы», «Кольский бугорок» — проводят концерты и слеты в разных городах.

1980 по 1986 год Грушинский фестиваль не проводился. «Но, спустя 6 лет, состоялся самый знаковый, самый яркий Грушинский»86, который стал незабываемой страницей в истории фестиваля и в культурной жизни нашей страны", — делятся своими воспоминаниями организаторы фестиваля.