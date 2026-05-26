В Ростовской области весенний сев яровых культур выполнили на 79%

Аграрии Ростовской области засеяли более 1,5 миллиона гектаров яровых культур.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 26 мая обсудили влияние погодных условий на ход весенней посевной кампании. Об этом рассказали в региональном правительстве по итогам оперативного совещания губернатора Юрия Слюсаря.

— Полевые работы ведутся на всей территории донского региона. Уже засеяно более 1,5 миллиона гектаров яровых культур, что составляет 79 процентов от плана, — сообщила заместитель губернатора Анна Касьяненко.

Темпы сельскохозяйственных работ удалось выровнять до показателей прошлого года. При этом специалисты внимательно следят за количеством осадков. Дожди распределяются неравномерно, северо-западные и северо-восточные районы области испытывают дефицит влаги.

Для минимизации рисков власти обновили соглашение с Росгидрометом. До конца весны синоптики прогнозируют кратковременные осадки, что должно улучшить состояние почвы на донских полях.

