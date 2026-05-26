В Свердловской области прошла акция «Сад памяти»

Акция «Сад памяти» прошла на территории Березовского лесничества Свердловской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Выбор территории связан с ее историческим значением: оттуда на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны ушли более 14 тыс. солдат. Поэтому высадка деревьев там стала не просто экологическим мероприятием, но и способом сохранить память о земляках, погибших на фронте.
К участию в акции присоединились жители региона, волонтеры, представители организаций и семьи с детьми. В память о героях участники акции высадили более 7,2 тыс. сеянцев сосны на площади 1,8 гектара. Работы проходили под руководством опытных лесничих, которые объясняли волонтерам правильную технику посадки и помогали следить за качеством работ.
«В память о погибших в годы Великой Отечественной войны уральцы высадили 7,2 тысячи сеянцев сосны в Березовском лесничестве. Благодаря каждому участнику разрастается по всему региону “Сад памяти” — символ нашей благодарности поколению Героев. Помним, гордимся, чтим», — написал губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих социальных сетях.
После завершения посадки работа на участке не закончится. Лесничие будут ухаживать за сеянцами в течение 10 лет — до тех пор, пока новые лесные площади полностью не сформируются. Такой длительный уход позволит молодым деревьям прижиться и стать полноценной частью лесного фонда региона.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.