В Ростове обсудили дефицит кадров в отрасли связи

Среди участников встречи были HR-бизнес-партнёр Ростовского филиала «Ростелеком» Анна Лазарева, директор Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики Сергей Горбунов, директор Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики Денис Карасев, председатель Ростовского регионального отделения общероссийского профсоюза работников связи России Алексей Машкин. Участники дискуссии отметили, что крупные компании сферы связи, традиционно входящие в число значимых работодателей на рынке труда, отмечают растущие сложности в привлечении молодых специалистов. Эксперты указывают, что ключевым фактором напряжённости становятся трансформировавшиеся ожидания молодёжи. Участники дискуссии сошлись во мнении: для преодоления кадрового дисбаланса необходим комплексный подход, включающий развитие программ обучения «с нуля» — от сотрудничества с учреждениями среднего профессионального образования и вузами до поддержки стажировок и наставничества.