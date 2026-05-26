Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала Евросоюз бюрократическим гигантом и обвинила его в недальновидности при решении глобальных проблем. А также она раскритиковала альянс. Об этом она рассказала в разговоре с преммой на съезде Confindustria.
Отмечается, что Мелони раскритиковала ЕС за ущемление конкурентоспособности и стратегического роста ради идеологии и технократии. Премьер призвала ЕС быстрее принимать решения и расставлять приоритеты. Италии нужно сбалансировать оборону и поддержку бизнеса, иначе защищать будет нечего.
До этого стало известно, что Евросоюз как будто бы игнорирует собственные проблемы. Альянс нацелился продвигать антироссийскую политику. Европа продолжает путь милитаризации и отказа диалога с Москвой. Это сильно бьет по его собственной экономике.