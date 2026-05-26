В Москве назвали лучших земских почтальонов России

Всероссийский конкурс «Земский почтальон — 2026» устроили «Единая Россия» вместе с Почтой России. Размах — от Калининграда до Приморья.
Главный приз, 250 000 рублей, и гордое звание «Лучший земский почтальон России — 2026» уехали на Ставрополье. Там живёт и работает Ольга Калмыкова.
Но были и другие сюрпризы. «Народного почтальона» выбирали всем миром — онлайн. Почта России вывесила голосование на своей странице. И почти 83 тысячи человек не поленились кликнуть! Победительницу — Татьяну Паллину из Волгоградской области — поддержали больше 20% проголосовавших. Ей вручили 150 000 рублей.
Отдельные награды получили почтальоны, которые стали примером в особых номинациях. Вот полный список:
«Сохраняя село» — Анна Кульнева (Тульская область).
«Почта и родительский подвиг» — Вера Чуева (Белгородская область).
«Преданность делу» — Светлана Саркисян (Калининградская область).
«Будущее почты» — Мария Секлецова (Пермский край).
«Почтовый герой» — Анна Ротань (Донецкая Народная Республика).
Глава Почты России Михаил Волков, вручая награды, сказал: «Почтальон — профессия как будто рядовая, у всех на слуху, но одновременно незаменимая и подчас героическая. Почтовое дело — настоящее служение. Работа почтальона — как труд медика или военного, она требует не только высоких профессиональных, но и личностных качеств. Твёрдость характера, обязательность, ответственность и, больше всего, любовь к людям, которые верят и ждут писем, посылок, выплат, газет и продуктов. Конкурс — замечательная возможность показать нашим почтальонам, как мы уважаем и ценим их, а также выразить нашу огромную благодарность».