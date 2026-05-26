Власти намерены признать школу 1926 года в Железнодорожном объектом культурного наследия

Власти Калининградской области намерены включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ ансамбль зданий школы в поселке Железнодорожный Правдинского района. Соответствующий проект приказа подготовила Служба государственной охраны объектов культурного наследия региона.
Речь идет об «Ансамбле зданий школы (архитектор П. Локк)», расположенном на ул. Школьной, 2Б. Объекту планируется присвоить статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения. Вместе с этим, власти намерены утвердить предмет охраны, границы и режим использования территории ансамбля.
Согласно проекту документа, в состав ансамбля входят три объекта: здание школы, здание спортивного зала и здание дома учителей. Все они были построены в 1926 году по проекту архитектора Пауля Локка.
В материалах историко-культурной экспертизы говорится, что ансамбль является «архитектурной доминантой» ул. Школьной и «гармонично вписывается в окружающую среду». Комплекс расположен на возвышенности в северо-западной части поселка Железнодорожный.
В описании объекта отмечается, что центральным элементом ансамбля является двухэтажное здание школы с мансардой и полувальмовой крышей. Среди элементов, подлежащих охране, указаны аркада главного входа, кессонные потолки, декоративные ниши, эркер, межэтажные карнизы, своды в интерьерах и другие архитектурные детали. Также предметом охраны станут исторические объемно-планировочные решения зданий, фасады, оконные и дверные проемы и др.
В границах территории объекта культурного наследия предполагается запретить новое капитальное строительство, увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов, а также проведение работ, не связанных с сохранением исторической среды ансамбля.
По данным портала Prussia39, в настоящее время здание школы используется по прямому назначению. Ансамбль зданий школы имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Он был включен в соответствующий перечень приказом Службы госохраны ОКН Калининградской области от 28 марта 2011 года.
Здание школы, 2019 год, фото: сайт Prussia39.