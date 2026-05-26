Синайский вдовец Олег Винник трогательно обратился к жене, которая погибла в страшном теракте вместе с двумя детьми

Олега Винника прозвали синайским вдовцом после того, как 31 октября 2015 года он потерял всю свою семью в страшной авиакатастрофе. В небе над Синайским полуостровом был осуществлен теракт в отношении самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, с 224 пассажирами и членами экипажа на борту. Все погибли. В том числе жена Олега Марианна, двое детей, а также мама и бабушка девушки.