Синайский вдовец Олег Винник трогательно обратился к жене, которая погибла в страшном теракте вместе с двумя детьми

Олега Винника прозвали синайским вдовцом после того, как 31 октября 2015 года он потерял всю свою семью в страшной авиакатастрофе. В небе над Синайским полуостровом был осуществлен теракт в отношении самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, с 224 пассажирами и членами экипажа на борту. Все погибли. В том числе жена Олега Марианна, двое детей, а также мама и бабушка девушки.
Спустя более чем десять лет после трагедии вдовец, конечно же, не забыл своих родных. Недавно на его страничке в социальных сетях появилось старое фото — Олег и Марианна обнимаются и, улыбаясь, смотрят в объектив. Поводом для публикации стал день рождения погибшей супруги.
«С днем рождения, Мариаша, помню», — подписал снимок мужчина.
Сайт kp.ru рассказывал, как живут близкие жертв теракта над Синаем. В материале рассказывалось и об Олеге Виннике, который подвергся критике после того, как снова женился после гибели супруги.