ЦБ назвал справедливым немедленное взыскание с Euroclear более ₽18 трлн

Банк России подал иск в арбитраж Москвы в декабре 2025 года. Регулятор требовал взыскать с бельгийского депозитария Euroclear убытки, связанные с заморозкой международных резервов России. Сумма иска составляла около €200,1 млрд. 15 мая суд первой инстанции встал на сторону ЦБ, однако в самом депозитарии заявили, что российские активы останутся замороженными.