ЦБ назвал справедливым немедленное взыскание с Euroclear более ₽18 трлн

Банк России считает справедливым и обоснованным судебный акт о немедленном исполнении решения о взыскании с бельгийского депозитария Euroclear более $249,43 млрд (18,7 трлн руб.).

Источник: РБК

Банк России считает справедливым и обоснованным судебный акт о немедленном исполнении решения о взыскании с бельгийского депозитария Euroclear более $249,43 млрд (18,7 трлн руб.), сообщили РБК в пресс-службе регулятора.

«Суд учел не только сам факт длящегося нарушения, но и реальный риск того, что промедление с исполнением приведет к дальнейшему затягиванию восстановления нарушенных прав», — пояснили в ЦБ.

Там также отметили, что вынесение судебного акта не лишает Euroclear процессуальных средств защиты, включая право на обжалование. Комментировать дальнейшую процессуальную стратегию в регуляторе сочли преждевременным.

Банк России подал иск в арбитраж Москвы в декабре 2025 года. Регулятор требовал взыскать с бельгийского депозитария Euroclear убытки, связанные с заморозкой международных резервов России. Сумма иска составляла около €200,1 млрд. 15 мая суд первой инстанции встал на сторону ЦБ, однако в самом депозитарии заявили, что российские активы останутся замороженными.

Несмотря на это, 26 мая суд удовлетворил ходатайство Банка России о немедленном исполнении решения. Регулятор подал его 20 мая. В пресс-службе ЦБ поясняли, что истец «считает необходимым принять незамедлительные действия по защите интересов Банка России».

После санкций ЕС в феврале 2022 года значительная часть российских золотовалютных резервов оказалась заблокирована. Euroclear является крупнейшим держателем этих средств. Российские власти считают такую заморозку нарушением имущественных прав государства.

