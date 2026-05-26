Физик Побединский — о квантовом мире, теории всего и компьютерах будущего

[00:00] Что такое квантовая физика.
[01:27] Эффект наблюдателя и суперпозиция.
[02:57] Где применяют квантовую физику.
[04:13] Что такое теория всего.
[07:40] Почему теория струн не доказана.
[14:18] Суперпозиция и кот Шрёдингера.
[21:58] Квантовые компьютеры и шифрование.
[31:23] Можно ли создать теорию всего.
Квантовая физика описывает микроскопические системы, где вместо привычных траекторий действуют вероятности, а частица может находиться в нескольких состояниях одновременно до момента измерения. Об этом в программе «НИИ Бейнаровича» на Радио РБК рассказал физик и популяризатор науки Дмитрий Побединский.
Ведущий Василий Бейнарович обсудил с гостем попытки создать «теорию всего» — объединить общую теорию относительности и квантовую теорию поля. Среди таких подходов — теория струн, которая пока не получила экспериментального подтверждения, и петлевая квантовая гравитация, где пространство можно представить как дискретную структуру, похожую на пиксели.
Также в выпуске обсудили практическое применение квантовой физики. По словам Побединского, квантовые компьютеры могут дать преимущество в моделировании молекул, белков и новых материалов, а также поставить под угрозу современные системы шифрования. При этом квантовая криптография уже применяется: распределение ключей через одиночные фотоны позволяет защищать передачу данных от перехвата. Финансированием таких исследований занимаются IT-гиганты, включая Google, IBM и Microsoft, а также Российский квантовый центр в Сколково.