Физик Побединский — о квантовом мире, теории всего и компьютерах будущего

Физик Дмитрий Побединский объяснил, почему в квантовом мире частица может находиться в нескольких состояниях одновременно и зачем ученые ищут теорию всего. О квантовых компьютерах и коте Шрёдингера — в программе «НИИ Бейнаровича».

[00:00] Что такое квантовая физика.

[01:27] Эффект наблюдателя и суперпозиция.

[02:57] Где применяют квантовую физику.

[04:13] Что такое теория всего.

[07:40] Почему теория струн не доказана.

[14:18] Суперпозиция и кот Шрёдингера.

[21:58] Квантовые компьютеры и шифрование.

[31:23] Можно ли создать теорию всего.

Квантовая физика описывает микроскопические системы, где вместо привычных траекторий действуют вероятности, а частица может находиться в нескольких состояниях одновременно до момента измерения. Об этом в программе «НИИ Бейнаровича» на Радио РБК рассказал физик и популяризатор науки Дмитрий Побединский.

Ведущий Василий Бейнарович обсудил с гостем попытки создать «теорию всего» — объединить общую теорию относительности и квантовую теорию поля. Среди таких подходов — теория струн, которая пока не получила экспериментального подтверждения, и петлевая квантовая гравитация, где пространство можно представить как дискретную структуру, похожую на пиксели.

Также в выпуске обсудили практическое применение квантовой физики. По словам Побединского, квантовые компьютеры могут дать преимущество в моделировании молекул, белков и новых материалов, а также поставить под угрозу современные системы шифрования. При этом квантовая криптография уже применяется: распределение ключей через одиночные фотоны позволяет защищать передачу данных от перехвата. Финансированием таких исследований занимаются IT-гиганты, включая Google, IBM и Microsoft, а также Российский квантовый центр в Сколково.