Физик Побединский — о квантовом мире, теории всего и компьютерах будущего

Также в выпуске обсудили практическое применение квантовой физики. По словам Побединского, квантовые компьютеры могут дать преимущество в моделировании молекул, белков и новых материалов, а также поставить под угрозу современные системы шифрования. При этом квантовая криптография уже применяется: распределение ключей через одиночные фотоны позволяет защищать передачу данных от перехвата. Финансированием таких исследований занимаются IT-гиганты, включая Google, IBM и Microsoft, а также Российский квантовый центр в Сколково.