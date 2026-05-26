В Ростове обсудили тонкости получения медицинской помощи по полису ОМС

Сегодня, 26 мая, в пресс-центре «АиФ-Ростов» состоялась встреча за круглым столом, посвящённая теме проблемам оказания медицинской помощи пациентам.
Представители страховых и медицинских организаций обсудили, как отстаивать свои права на бесплатную помощь, каков полный перечень услуг по полису обязательного медицинского страхования и с какими препятствиями сталкиваются жители региона при получении медицинских услуг.
В дискуссии приняли участие начальник отдела информирования и защиты прав застрахованных ростовского филиала «Капитал МС» Татьяна Фишман, заместитель директора по ОМС страховой организации «Панацея» Виктория Стольберг, руководитель сети медцентров «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик, директор по развитию сети медцентров Александр Демидик.
Участники встречи объяснили, куда обращаться пациенту, если его права нарушены: от взаимодействия со страховой организацией до подачи жалоб в территориальный фонд ОМС. Итогом дискуссии стал свод практических рекомендаций.