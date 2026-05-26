В Воронежской области число налогоплательщиков по спецрежиму выросло до 4 тысяч

Основным критерием для применения автоУСН является размер доходов предпринимателя — они должны составлять не более 60 млн руб. в год. Также численность его сотрудников не может быть более пяти человек, а все счета должны быть открыты в уполномоченных банках, заключивших соглашения с ФНС России о передаче в автоматическом режиме всех сведений о движении средств.