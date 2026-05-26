Май 2026 года, Россия — 23 мая 2026 года на территории крупнейшей в стране школы «Открытие» города Суздаля стартовал Всероссийский фестиваль «Игры, в которые играл Суворов». Событие организовано в рамках подготовки к 300-летию генералиссимуса А. В. Суворова. Попасть на фестиваль посчастливилось лишь приглашенным 600 участникам, открытого анонсирования не проводилось.
На площадке царил дух Суворовской Науки побеждать: афоризмы и цитаты генералиссимуса Суворова, инструкторы под заряжающую энергией и смыслами музыку обучали народным играм и устраивали состязания; сувороведы из Суворовского делового союза делились системными знаниями о наследии полководца. Особый интерес вызвали оздоровительные суворовские практики, представленные Федерацией зимнего плавания. На мастер-классах участники расписывали сувенирные барабаны в стиле суворовской эпохи, водили хороводы и угощались вкусной суворовской кашей.
Фестиваль в Суздале организован АНО «Полезные проекты» при поддержке Министерства просвещения РФ, Правительства Владимирской области, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Национальные приоритеты» в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», а также фонда помощи «Русский Крест». Серьезное внимание Фестивалю уделили и в генеральном штабе Вооруженных сил РФ. Лично присутствовавший на мероприятии Герой России, генерал-майор Сафин Дмитрий зачитал приветственный адрес от ВрИО начальника генерального штаба вооруженных сил РФ генерала-полковника Познихира В.: «Сегодня мы даем старт фестивалю, который станет частью великого юбилея Суворова. Наш полководец умел побеждать не числом, а уменьем. Он брал инициативу, требовал дисциплины, учил думать. Именно эти качества необходимо воспитывать в будущем поколении через игры Суворова».
Сам генерал-майор Дмитрий Сафин с 2017 года поддерживает идею и команду фестиваля: «Суворов воспитывал своих чудо-богатырей в том числе через народные игры. Глазомер, быстрота, натиск взаимовыручка, каждый солдат знай свой маневр. В таких играх нет места лукавству и фальши — а это первое условие успешной коммуникации с ребёнком, который через 5−10 лет станет в строй новобранцев в армии, или пойдет по гражданскому выбранному пути. Важно, чтобы он оставался честным по жизни и сохранял верность своему Отечеству».
Участников и гостей фестиваля поприветствовал первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев. В официальном обращении он подчеркнул, что фестиваль посвящен сохранению исторического наследия России, популяризации народных традиций и увековечению памяти великого русского полководца Александра Васильевича Суворова. Министерство также поблагодарило организаторов за реализацию значимого общественного проекта, объединяющего детей, родителей, педагогов и представителей общественных организаций вокруг важнейших задач просвещения и воспитания.
Выбор региона для старта не случаен. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев входит в оргкомитет при Правительстве РФ по подготовке празднования 300-летия полководца. возглавляемый Министром обороны Андреем Белоусовым. Указ № 327 о подготовке к юбилею А. В. Суворова ранее подписал Президент России Владимир Путин. Владимирская область включает в себя территории, где располагались родовые поместья семьи Суворовых, к которым относится и село Кистыш Суздальского района, где возрождается Суворовский храм, открыт музей и памятник Генералиссимусу.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев:
«История семьи Александра Васильевича Суворова связана с Владимирской землёй. Его наследие живёт в нашем регионе, в селе Кистыш под Суздалем, в историческом Ундоле. Для нас честь начинать фестиваль “Игры, в которые играл Суворов”. И мы рады за всех, кто в нём поучаствует. Замечательный опыт. Пусть суворовский пример станет для них путеводной звездой. Каждый может стать частью великой истории нашей страны».
Руководитель фонда помощи «Русский Крест» Евгений Благов:
«Одно из приоритетных направлений фонда — развитие духовно-культурных проектов. В школьном возрасте формируются ценности, отношение к своей стране, истории, культуре, понимание товарищества, уважения и ответственности. Через такие фестивали мы даем ребятам живой опыт соприкосновения с русской историей и традицией. Это возможность почувствовать силу командного духа, преемственность поколений, научиться уважать свои корни и понимать, что значит быть частью большой страны. Как говорил Александр Васильевич Суворов: “Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет. Мы русские, мы все одолеем”. И мне кажется, что сегодня эти слова звучат особенно сильно».
Директор АНО «Полезные проекты» Татьяна Дорохова:
«Все дети желают быть победителями в жизни, все в какой-то момент жаждут подвига и ищут своего героя для подражания. Наш фестиваль помогает современному ребенку увидеть в Суворове своего супергероя! На практике стремиться побеждать себя, чтобы стать непобедимым! Суворов сам говорит на фестивале языком своих афоризмов и цитат, понятных и нам, людям 21-го века. Это не реконструкция эпохи 18-го века, это живое участие самого Генералиссимуса в воспитании поколения победителей. Мы благодарны главе государства за внимание к непобедимому Генералиссимусу. “Где ура, туда и пора”, говорил Александр Васильевич. Сегодня “Ура!” Всероссийскому фестивалю “Игры, в которые играл Суворов”. Спасибо гостеприимному Суздалю, впереди 4 года пути к юбилею по всем регионам, городам и селам России!».
Суздальской школе «Открытие», первой в России, присвоено звание «Школа Науки побеждать». Диплом о присвоении звания подписан первым заместителем Министра просвещения РФ Бугаевым А. В. На плацу школы, где происходит строевая подготовка, в память об этом событии установлен камень с надписью «Школе Науки побеждать». Ежегодно одной из школ-участниц фестивального движения будет присваиваться такое почетное звание, к 2030 году, к юбилею А. В. Суворова, таких школ в России будет уже 5.
Главные события фестиваля будут проводиться ежегодно 19 мая, в день памяти Александра Васильевича Суворова, который совпадает с государственным Днем детских общественных организаций.