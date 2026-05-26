Стартовал Всероссийский фестиваль «Игры, в которые играл Суворов»

«Все дети желают быть победителями в жизни, все в какой-то момент жаждут подвига и ищут своего героя для подражания. Наш фестиваль помогает современному ребенку увидеть в Суворове своего супергероя! На практике стремиться побеждать себя, чтобы стать непобедимым! Суворов сам говорит на фестивале языком своих афоризмов и цитат, понятных и нам, людям 21-го века. Это не реконструкция эпохи 18-го века, это живое участие самого Генералиссимуса в воспитании поколения победителей. Мы благодарны главе государства за внимание к непобедимому Генералиссимусу. “Где ура, туда и пора”, говорил Александр Васильевич. Сегодня “Ура!” Всероссийскому фестивалю “Игры, в которые играл Суворов”. Спасибо гостеприимному Суздалю, впереди 4 года пути к юбилею по всем регионам, городам и селам России!».