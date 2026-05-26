Под Гусевом разрешили построить откормочник на четыре тысячи свиней. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального правительства.
Комплекс собираются разместить на участке с кадастровым номером 39:04:380007:126. Территория площадью 20 гектаров располагается в районе посёлка Юдино. Проект реализует «Прибалтийская мясня компания три». Разрешение действует до 27 января 2027 года.
В марте проект откормочника под Гусевом получил положительное заключение. Документация проходила негосударственную экспертизу.
Отметим, что «Прибалтийская мясная компания три» является крупным производителем свинины в Калининградской области. По данным на сайте организации, она выпускает более 20 тысяч тонн продукции в год. В состав входит два репродуктивных фермы-маточника и три свинокомплекса, завод мясокостной муки, комбикормовое производство, предприятия по убою и мясопереработке.