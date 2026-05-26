Под Гусевом разрешили построить откормочник на четыре тысячи свиней

Проект реализует «Прибалтийская мясная компания три».

Под Гусевом разрешили построить откормочник на четыре тысячи свиней. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального правительства.

Комплекс собираются разместить на участке с кадастровым номером 39:04:380007:126. Территория площадью 20 гектаров располагается в районе посёлка Юдино. Проект реализует «Прибалтийская мясня компания три». Разрешение действует до 27 января 2027 года.

В марте проект откормочника под Гусевом получил положительное заключение. Документация проходила негосударственную экспертизу.

Отметим, что «Прибалтийская мясная компания три» является крупным производителем свинины в Калининградской области. По данным на сайте организации, она выпускает более 20 тысяч тонн продукции в год. В состав входит два репродуктивных фермы-маточника и три свинокомплекса, завод мясокостной муки, комбикормовое производство, предприятия по убою и мясопереработке.