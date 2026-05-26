Der Spiegel: США намерены сократить свой военный вклад в НАТО

Представитель Пентагона Александр Велес-Грин уже проинформировал высокопоставленных чиновников НАТО о планах Вашингтона. По данным журналистов, США планируют отказаться от значительной части своих обязательств в рамках NATO Force Model — системы, отвечающей за командование силами альянса. Ожидается, что образовавшиеся пробелы в планировании предстоит восполнить европейским странам.
Европейские дипломаты, как отмечается, рассчитывали лишь на незначительные корректировки в будущей системе планирования сил НАТО. Однако, по информации Der Spiegel, США намерены предоставить альянсу значительно меньше стратегических бомбардировщиков и сократить на треть количество истребителей, предоставленных европейским странам.
Недавно глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил о том, что участие Вашингтона в НАТО должно быть направлено на продвижение собственных национальных интересов, а не ограничиваться лишь защитой партнеров по альянсу.