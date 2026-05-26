Der Spiegel: США намерены сократить свой военный вклад в НАТО

США намерены существенно уменьшить свое военное присутствие в рамках НАТО, включая сокращение поставок ключевых ресурсов, таких как истребители, корабли, беспилотники и самолеты-заправщики. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на осведомленный источник.

Представитель Пентагона Александр Велес-Грин уже проинформировал высокопоставленных чиновников НАТО о планах Вашингтона. По данным журналистов, США планируют отказаться от значительной части своих обязательств в рамках NATO Force Model — системы, отвечающей за командование силами альянса. Ожидается, что образовавшиеся пробелы в планировании предстоит восполнить европейским странам.

Европейские дипломаты, как отмечается, рассчитывали лишь на незначительные корректировки в будущей системе планирования сил НАТО. Однако, по информации Der Spiegel, США намерены предоставить альянсу значительно меньше стратегических бомбардировщиков и сократить на треть количество истребителей, предоставленных европейским странам.

Недавно глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил о том, что участие Вашингтона в НАТО должно быть направлено на продвижение собственных национальных интересов, а не ограничиваться лишь защитой партнеров по альянсу.

