Шохин перечислил идеи по защите прав бизнесменов вместо амнистии

Кроме того, глава РСПП напомнил, что по инициативе президента существует процедура освобождения от уголовной ответственности и меры, которые не препятствуют продолжению хозяйственной деятельности и руководства предприятием при возбуждении дела. Шохин предложил «вместо отсидок за экономические преступления, которые не носят особо тяжкого характера, вводить штрафы — так и казна пополнится». По его словам, тот же залог в сумме инкриминируемого ущерба в случае побега обвиняемого также остается в бюджете.