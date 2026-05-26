Шохин перечислил идеи по защите прав бизнесменов вместо амнистии

Амнистия за дробление бизнеса не является единственным способом защиты прав предпринимателей, властям предложен комплекс других мер, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает корреспондент РБК.
«Амнистия — это, как ни крути, признание преступления. Не всегда бизнес готов подпасть под амнистию, потому что многим хотелось бы доказать свою правоту», — пояснил он.
По его словам, у РСПП есть набор предложений, которые обсуждались на встречах с президентом в конце марта, в декабре прошлого года, а также на предыдущей встрече главы государства с крупным бизнесом. Речь идет о том, чтобы затронуть широкий круг проблем, уточнил Шохин.
Общая схема амнистии за дробление бизнеса выглядит так: если бизнес добровольно в налоговых периодах 2025 и 2026 годов откажется от дробления, обязанность по уплате налогов и пеней за предыдущие периоды 2022−2024 годов в рамках статей 119 (непредоставление налоговой декларации), 120 (грубое нарушение правил учета доходов и расходов) и 122 (неуплата или неполная уплата сумм налога) Налогового кодекса может быть прекращена.
Если проведена выездная налоговая проверка, которая не выявила дробление в 2025—2026 годах, обязанность по доплате налогов за 2022−2024 годы прекращается с даты вступления в силу результатов такой проверки. Если же проверка не была назначена, решение о прощении налогов вступает в силу с 1 января 2030 года.
В частности, он рассказал, что на встрече с Владимиром Путиным затронул тему использования более широкого залога как обеспечительной меры, отметив, что залог почти не используется. «Все-таки мера пресечения в виде помещения под стражу преобладает. Домашний арест начинают использовать чаще, но залог почти не используется. Почему? В законодательстве нет ориентиров, как должен устанавливаться залог», — указал Шохин.
Он подчеркнул, что РСПП довольно долго с Минюстом и другими правоохранительными органами вырабатывал схему и предлагал сумму ущерба использовать в качестве ориентира — инкриминируемого ущерба. «Тем более мы понимаем, что инкриминируемый ущерб часто, мягко говоря, превышает экономические независимые оценки, но, тем не менее, это какой-то отсчет», — пояснил он.
Законопроект, который предлагает привязку залога к однократному инкриминируемому ущербу, как указал Шохин, принят в первом чтении, но «залежался» в Госдуме. «Конечно, он не решает многих проблем, но в копилку по улучшению деловой среды он точно может быть положен», — подчеркнул глава РСПП.
Первоначально, по его словам, правоохранительные органы предлагали привязку к трехкратному ущербу, но тогда залог просто не будет использоваться. Как пояснил глава РСПП, «легче немного посидеть», чем брать кредит на возмещение ущерба. «Привязка к однократному ущербу была бы правильной», — считает Шохин.
Еще одна тема, по которой ведомства работают по поручению президента, — толкование предпринимательской деятельности коммерческой организации и участия в управлении ею. Шохин отметил, что необходимо единое толкование этих понятий для следственных органов, бизнеса и судов, чтобы реализовать линию президента на продолжение хозяйственной деятельности даже при возникновении проблем с правосудием у руководителей.
Кроме того, глава РСПП напомнил, что по инициативе президента существует процедура освобождения от уголовной ответственности и меры, которые не препятствуют продолжению хозяйственной деятельности и руководства предприятием при возбуждении дела. Шохин предложил «вместо отсидок за экономические преступления, которые не носят особо тяжкого характера, вводить штрафы — так и казна пополнится». По его словам, тот же залог в сумме инкриминируемого ущерба в случае побега обвиняемого также остается в бюджете.
Касаясь вопроса возможной амнистии, Шохин отметил, что она «как ни крути» является признанием преступления, и не всякий бизнес готов под нее подпадать, поскольку многим хотелось бы доказать свою правоту. Он напомнил, что амнистия проводилась в 2013 году после создания института уполномоченного по правам предпринимателей, однако сейчас у РСПП выработан целый блок поправок к УПК, УК и КоАП, где многие вещи можно урегулировать.
В России летом 2024-го заработала амнистия за дробление бизнеса. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Он впервые легально закрепил понятия «дробление бизнеса» и «добровольный отказ от дробления бизнеса». Амнистия позволяет компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые ранее искусственно делили свой бизнес на несколько юрлиц для сохранения права на упрощенную систему налогообложения (УСН) и другие льготные режимы, легализовать прошлые нарушения без финансовых потерь.
По словам главы ФНС Даниила Егорова, амнистия за дробление бизнеса привела к тому, что 10,3 тыс. групп отказались от дробления. Сумма недоплаченных налогов, попадающих под амнистию, оценена в 21,8 млрд руб.
Шохин 26 мая на встрече с Путиным предложил реформу института бизнес-омбудсмена, и президент поддержал идею. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после модернизации института его возглавит Шохин.
Глава РСПП в свою очередь заявил, что одна из его главных задач — «сверить часы» со всеми деловыми объединениями, а также повысить их роль в принятии важных решений.
