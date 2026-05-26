Три улицы перекроют и 15 автобусов изменят маршруты на Курбан-байрам в Петербурге

Петербург готовится отметить свое 323-летие 27 мая. В этом году праздник совпадает с исламским праздником Курбан-байрам, поэтому в Северной столице будут введены ограничения на движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба «Организатора перевозок».
— С начала движения и до 9:00 утра будут закрыты для проезда следующие участки: Московский проспект — от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы, Кронверкский проспект — от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта и Репищева улица — от Парашютной улицы до Вербной улицы, — уточнили в пресс-службе компании.
Изменения в движении коснутся автобусов № 28, 50, 70, 71, 122, 127, 134А, 134Б, 170, 172, 182, 208, 235, 237, 262.
