В правительстве подготовили новый запрет на экспорт топлива

Правительство рассматривает возможность временно запретить экспорт авиационного керосина и дизельного топлива, сообщили РБК два источника в нефтяной отрасли. По их словам, этот вопрос обсуждался во вторник, 26 мая, на совещании по ситуации на рынке топлива у вице-премьера Александра Новака.
Сейчас, по словам одного из собеседников РБК, ожидается согласование инициативы со стороны Минэкономразвития, после чего будут определены сроки вступления решения в силу. Ограничение экспорта авиакеросина и дизтоплива может продлиться один-два месяца. Второй источник также говорит, что окончательное решение по запрету еще не принято.
РБК направил запрос в аппарат Новака, а также в пресс-службы Минэнерго и Минэкономразвития.
Если ограничения на поставки бензина и дизельного топлива за рубеж вводились неоднократно с сентября 2023 года для стабилизации внутреннего рынка, то эмбарго на экспорт авиакеросина рассматривается впервые.
В России с 1 апреля 2026 года уже действует полный запрет на экспорт бензина сроком до 31 июля. Эмбарго вводилось, чтобы предотвратить дефицит перед началом сезона высокого спроса, который традиционно приходится на весну и лето, а также периодом активных сельскохозяйственных работ. Дополнительным фактором для ужесточения экспортной политики стал рост мировых цен на нефть на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Кроме того, продолжает действовать временный запрет и на экспорт дизельного топлива для непроизводителей — трейдеров, нефтебаз и небольших НПЗ с объемом переработки менее 1 млн т в год. Теперь, как следует из слов собеседников РБК, власти обсуждают возможность распространить ограничения на всех участников рынка.
Ужесточение экспортных условий планируется на фоне растущей напряженности как на внутреннем, так и на мировом топливном рынке. Глобальная ситуация на рынке нефти и нефтепродуктов резко осложнилась после нападения США и Израиля на Иран. Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который до войны проходило около 20% мировых поставок нефти, и это спровоцировало перебои с поставками сырья и новый виток роста цен на энергоносители.
Последствия кризиса затронули и рынок авиатоплива. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль еще в середине апреля отмечал, что текущая ситуация сопоставима с нефтяными шоками 1970-х годов и газовым кризисом 2022 года. По его оценке, при сохранении перебоев с поставками запасов авиакеросина в Европе может хватить лишь до лета.
На этом фоне российские власти стремятся минимизировать риски дефицита топлива на внутреннем рынке. Источник РБК, знакомый с ситуацией, отмечает, что нехватка предложения начала ощущаться еще в начале весны, однако в мае ситуация ухудшилась из-за сокращения или полной остановки производства ряда НПЗ, подвергшихся атакам беспилотников.
По данным Национального биржевого ценового агентства, в мае из-за внеплановых ремонтов ряд НПЗ сократил реализацию топлива. Снижение объемов продаж зафиксировано агентством на «Киришинефтеоргсинтезе» (входит в структуру «Сургутнефтегаза»), заводе «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле, а также на Нижегородском НПЗ ЛУКОЙЛа. Рязанская НПК, входящая в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти», временно приостановила продажи бензина и дизельного топлива. Таким образом, под ограничения попали мощности совокупным объемом более 70 млн т в год, что составляет примерно пятую часть всех перерабатывающих мощностей страны.
Сокращение поставок топлива на биржу уже отразилось на динамике цен. С начала месяца бензин АИ-92 по индексу европейской части России подорожал на 2,4%, АИ-95 — на 4,4%. Стоимость дизельного топлива за тот же период выросла на 4,7%. По состоянию на 26 мая марка АИ-92 стоит 67 443 ₽ за тонну, АИ-95 — 74 954 ₽ за тонну, дизтопливо — 66 167 ₽ за тонну.
Биржевые данные по авиакеросину не публикуются с 13 мая, тогда топливо торговалось по 82 751 рублей за тонну. Как пояснил источник РБК, отсутствие котировок может быть связано с недостаточным объемом сделок для формирования ценового индекса.
При этом оптовая стоимость бензина и дизельного топлива пока заметно ниже исторических максимумов. Летом и осенью 2025 года на фоне перебоев с железнодорожной логистикой и ремонтов на НПЗ стоимость АИ-92 на бирже превышала 74 тыс. рублей за тонну, а АИ-95 — 82 тыс. руб. за тонну. Исторический максимум по дизельному топливу был зафиксирован в сентябре 2023 года, когда его цена поднималась выше 75 тыс. руб. за тонну.