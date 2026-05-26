Синоптик Тишковец: Октябрьская погода придет в среднюю полосу России

Некоторые регионы в европейской части России в последние дни мая ожидается характерная для октября температура. Об этом во вторник, 26 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, европейскую часть России затронет атмосферный фронт с севера. Уже в пятницу, 29 мая, на северо-западе и в средней полосе температура воздуха не поднимется выше 8−13 градусов. На Крайнем Севере Русской равнины столбики термометров покажут всего плюс 3−8 градусов в послеобеденные часы. При этом в Причерноморье ожидается не выше 15−20 градусов.
— D Москве на этой неделе прогнозируется облачная погода с небольшими дождями. Из-за недостатка солнечного света температура будет постепенно снижаться. Днем в столичном регионе воздух прогреется до 10−13 градусов, а 29 мая ожидается до 10 градусов. Обстановка в атмосфере начнет меняться только в выходные (30−31 мая), когда в разрывах туч выглянет солнце и станет немного теплее, — написал специалист в своем Telegram-канале.
Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что небольшое потепление придет в Московский регион в выходные, 30−31 мая. Она отметила, что соответствующая тенденция на повышение температуры, вероятнее всего, сохранится в первых числах июня.