Пилотов разбившегося самолета «Аэропракт-22» госпитализировали

Два сотрудника Лесопожарного центра Красноярского края, пилотировавшие легкий самолет «Аэропракт-22», который совершил аварийную посадку, доставлены в региональную больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в минздраве региона.
«Обоих [пилотов] транспортировали в краевую [больницу]. Один в тяжелом состоянии в реанимации на искусственной вентиляции легких», — сообщил собеседник агентства.
25 мая в Богучанском районе Красноярского края легкий двухместный самолет совершил жесткую посадку. Это произшло около 15:00 местного времени в районе поселка Осиновый Мыс Богучанского района Красноярского края.
Росавиация классифицировала событие как аварию. Региональная транспортная прокуратура начала проверку.
