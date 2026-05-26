Ростовские власти окончательно отказались от проекта скоростного трамвая

В руководстве Ростовской области окончательно отвергли проект создания скоростного трамвая, предполагавший соединение действующей сети с путями в микрорайоне Левенцовка, отдав предпочтение более дешевому варианту ремонта существующей инфраструктуры.
Региональные власти приняли окончательное решение по транспортному развитию донской столицы: проект прокладки скоростной трамвайной линии, который должен был связать центр города с микрорайоном Левенцовка, признан нецелесообразным. Итоги соответствующего заседания, на котором рассматривалась новая редакция Стратегии транспортного планирования Ростова-на-Дону, подвели на этой неделе. Ключевым аргументом для отказа стали расчеты специалистов института «Мостранспроект».
Эксперты провели сравнительный анализ двух сценариев. Первый — восстановление работоспособности уже имеющейся трамвайной сети и капитальный ремонт депо, расположенного на улице 36-я Линия. Смета этого проекта, по подсчетам, составляет 2,6 млрд руб. Второй вариант — стыковка действующих путей с рельсами, проложенными в Левенцовке. Данная инициатива, включающая закупку шести современных вагонов, оценивалась в 8,2 млрд руб.
Как показал анализ транспортного моделирования, даже после объединения линий электротранспорт не смог бы составить конкуренцию автобусам. Время поездки от удаленного микрорайона до Центрального рынка через Ленгородок, согласно расчетам, составило бы около часа. Для сравнения: маршруты общественного транспорта, следующие по проспекту Стачки, преодолевают это расстояние за 35 минут. Социально-экономическая эффективность столь масштабных инвестиций была признана низкой: эксперты подсчитали, что на каждый вложенный рубль приходится минимальный прогнозируемый пассажиропоток.
Ростов-на-Дону лишился возможности получить альтернативу метрополитену в виде скоростного трамвая. Реализация этого проекта в городе полностью прекращена. Примечательно, что в ряде соседних городов, напротив, предполагается активное развитие трамвайного сообщения и строительство новых веток.