«Похоже, Будрис не может успокоиться, несмотря на то, что президент Литвы Гитанас Науседа сразу открестился от его слов. Латвийское правительство уже “пало” после ситуации со случайным беспилотником. Очевидно, эта же участь ждет и литовцев, если они будут продолжать в том же духе. Моя позиция неизменна: президент России неоднократно заявлял, что возмездие за возможное посягательство на Калининград приведет к изменению в целом всего ландшафта мировых отношений. Поэтому пока литовское государство еще существует, было бы правильным им отправить Будриса в отставку», — отметил Александр Шендерюк-Жидков.