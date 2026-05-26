Оранжевый уровень опасности объявлен на среду из-за сильного ветра

Там уточнили, что сильный ветер ожидается на большей части территории страны в утренние и дневные часы. В ночь на среду также будет ветрено — порывы могут достигать 14 м/с.
По прогнозам синоптиков, в среду будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а также утром и днем почти повсеместно пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы.
Температура воздуха ночью составит +7…+13 °С, в юго-западных районах — от + 14 до +16 °С. Днем температура будет колебаться от плюс 13 градусов по северу до плюс 21 градуса по югу.
В Минске ожидается +15..+17°C, кратковременные дожди, возможна гроза.
В областных центрах погодные условия будут следующими:
Брест: +19..+21°C, без существенных осадков;
Витебск:+13..+15°C, кратковременные дожди, возможна гроза;
Гомель:+16..+18°C, кратковременный дождь, возможна гроза;
Гродно:+17..+19°C, без существенных осадков;
Могилев: +14..+16°C, кратковременные дожди, возможна гроза.
МЧС в связи с объявленным Белгидрометом оранжевым уровнем опасности предупреждает граждан о возможных обрывах линий электропередачи и падениях деревьев. Шквалистый ветер может повредить рекламные щиты, кровли зданий, а также слабо укрепленные конструкции и строения.