Единственный в России 115-летний пароход-колесник снова вышел в рейс

Единственный оставшийся в России колесный пароход «Николай Гоголь», построенный 115-лет назад, снова заработал в Архангельске и уже вышел в свой первый рейс. О этом пишет издание «Родина».
Специалисты провели на судне капитальный ремонт, после чего его спустили в воду Северной Двины. Для «Николая Гоголя» это уже 115-я навигация. В честь этого в Архангельск со всей страны приехали 100 представителей Российского военно-исторического общества (РВИО).
— Фантастика! Все его агрегаты работают 115 лет! Я желаю всем нам, чтобы мы тоже смогли отработать 115 лет и потом еще немножко, — отметил заместитель представителя РВИО Николая Овсиенко.
Уникальный пароход-колесник был сооружен на заводе «Красное Сормово» в начале 1911 года. Первоначально он курсировал по маршруту Вологда — Архангельск и вскоре завоевал репутацию одного из самых комфортабельных судов в Российской империи.
Позже, во время Гражданской и Великой Отечественной войн, колесник использовался для перевозки раненых, боеприпасов и продовольствия. В 1960-х годах его переоборудовали для туристической деятельности. Хотя в 1970-х его могли списать и разобрать, советские активисты смогли его спасти. В результате колесник был обновлен, перекрашен в белый цвет и стал настоящим памятником судостроению, говорится в материале.
Несмотря на техническую неактуальность, интерес к транспорту прошлого и позапрошлого века в обществе сохраняется.