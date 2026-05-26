Назвавшего темнокожего ребенка рабом аргентинца арестовали в Бразилии

Аргентинского туриста Эдуардо Игнасио задержали в бразильском штате Минас-Жерайс по подозрению в расизме после того, как тот назвал темнокожего ребенка «рабом». Пассажирка поезда «Мария Фумаса», который следовал из Тирадентеса в Сан-Жуан-дель-Рей, заметила, как ее попутчик начал снимал на телефон ее семилетнего сына.
Мать ребенка обратилась к аргентинцу с претензиями, однако тот начал отрицать свою вину и отказался показать содержимое своего мобильного телефона. Позже женщине удалось получить доступ к гаджету, где ей на глаза попалась переписка, в которой Игнасио комментировал цвет кожи мальчика и писал своему собеседнику, что хочет «взять раба».
Путешественник был задержан сотрудниками службы безопасности поезда при содействии других пассажиров и находился под стражей до прибытия военной полиции. Мальчик и его семья, жители Рио-де-Жанейро, впервые отправились за пределы штата, чтобы отпраздновать день рождения матери. Поездка планировалась несколько месяцев, передает Alma Preta.
Британские власти призвали воспитательниц детских садов Уэльса сообщать в полицию о детях, которые ведут себя «как расисты». Чиновники надеются, что они смогут победить «преступность на почве ненависти» в регионе.