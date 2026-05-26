Для 17 тысяч выпускников прозвучал последний звонок

В Калининградской области прозвучал последний звонок для более 17 тысяч выпускников после окончания школы.
На торжественном мероприятии в гимназии № 1, отмечаемом в честь ухода за выпускниками, поздравил губернатор Алексей Беспрозванных. Он подчеркнул важность нового этапа в жизни выпускников и надеется на их успехи в дальнейшем обучении.
В этом году из гимназии № 1 выпускается 113 девятиклассников и 84 одиннадцатиклассника. Многие из них являются призерами олимпиад, интеллектуальных соревнований и спортивных состязаний.
Также в этом году в гимназии № 10 Калининграда отметили свое 80-летие. Губернатор осмотрел образовательные пространства и пообщался с выпускниками, которые завтра окончат свою школу.
Следующей неделя для выпускников начнется основной период государственной итоговой аттестации.