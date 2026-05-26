В Волгоградской области за 3 года утонули 133 человека

В Волгоградской области за последние три года наблюдается снижение трагических случаев на воде. Об этом заявил на брифинге сегодня, 26 мая, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Волгоградской области Виктор Староверов. Так, в 2024 году утонули 59 человек, в 2025 — 38, в прошлом году — 36.